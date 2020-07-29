Это третий город Подмосковья, где экспозиция побывала с момента открытия. Ранее уникальный фотопроект принимали Волоколамск и Истра, а всего за время своего путешествия выставка посетит 15 городов области.

В торжественной церемонии открытия в парке культуры и отдыха им Л.Н. Толстого приняли участие Первый заместитель Главы Администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, начальник финансового управления администрации городского округа Химки Наталия Гурьева, региональный управляющий ДО «Химкинский» банка «Возрождение Сергей Летрих и представитель издания «Комсомольская правда» Марина Аникеева. Особую атмосферу мероприятию создала поэтесса Наталья Райкова, прочитавшая собравшимся свои стихи, посвященные Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы приветствуем город, внесший по-настоящему неоценимый вклад в Победу. Именно Химки в 1941 году стали последним рубежом обороны Москвы, где фашистские войска были остановлены и разгромлены на подступах к городу. До сих пор напоминанием об этих поворотных исторических событиях является знаменитый монумент – противотанковые ежи в Химкинском районе Московской области, которые встречают нас на въезде в Москву», – сказал Сергей Летрих.

«Все помнят, что недалеко от Химок пролегал последний рубеж обороны Москвы. Та черта до которой дошли фашисты; та черта, с которой дальнобойными артиллерийскими снарядами обстреливали столицу. К счастью, за эту черту перейти не дали», – отметил Дмитрий Кайгородов.

Фотовыставка под открытым небом «Родина Победы – Подмосковье» - совместный проект банка «Возрождение», Издательского дома «Комсомольская правда» и Правительства Московской области. В основе экспозиции более 50 фотографий, посвященных героическому вкладу Подмосковья в Великую Победу. Это снимки из фотоархива Издательского дома «Комсомольская правда», архивные полосы газеты времен войны, копии документов из Государственного архива кинофотодокументов, а также современные кадры, снятые фотокорреспондентами «Комсомольской правды».