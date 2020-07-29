Банк «Приморье» открыл первый офис в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение расположено по адресу: ул. Земляной Вал, д. 7.



В московском офисе клиентам доступны все актуальные финансовые услуги как для физических, так и для юридических лиц. Среди наиболее востребованных розничных услуг — дебетовые карты с программами лояльности, ипотека, денежные переводы, обмен валют, вклады.



Клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк «Приморье» предлагает расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, финансирование бизнеса и другие услуги.