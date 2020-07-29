Преимущества этой акции - привлекательные ставки и возможность досрочно закрыть действующий вклад в долларах США без потери накопленных процентов, с минимальной комиссией за конвертацию, а также защита денежных средств от возможного колебания курса.

В акции участвуют денежные средства, находившиеся на счетах долларовых вкладов по состоянию на 25 июля 2020г. в сумме не менее 120 тыс. долларов США при условии полного расторжения действующего вклада.

Сроки проведения акции 29.07.2020 – 29.08.2020г