Россияне в условиях пандемии забирали деньги с вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений никто не планирует и не собирается вводить, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Отвечая на вопрос, насколько целесообразно было бы ввести ограничения на снятие вкладов в кризисные периоды, Аксаков сказал: «Я думаю, что такая мера была бы опасна, только создавала бы проблемы. Любые ограничения только усиливают недоверие к финансовым институтам и создают панические настроения. Поэтому здесь никаких ограничений никто не планирует и не будет планировать».

При этом он добавил, что никаких обсуждений по введению подобных ограничений в настоящее время не ведется. «Ничего такого не обсуждали», — подчеркнул Аксаков.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в банках средства в иностранной валюте на 96,5 млрд долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали 8,3 млрд долларов. В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в валюте — они выросли на 721 млн долларов.

В июне, по данным ЦБ, возврат валюты на вклады в банки продолжился — они выросли на 0,67%, или на 593 млн долларов, и на 1 июля составили 89,6 млрд долларов. Как пояснили эксперты, с традиционных депозитов наблюдается отток валюты, однако его существенно превышает приток валюты на текущие счета, в первую очередь карты.

В первом полугодии ЦБ несколько раз фиксировал отток средств не только с валютных, но и с рублевых вкладов — в январе и мае. Как отмечал регулятор, отток средств граждан в мае был характерен для этого месяца. В целом же средства россиян в банках на 1 июля достигли 31,7 трлн рублей.