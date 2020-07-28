Платежный сервис WebMoney запустил возможность для владельцев электронных кошельков пройти процедуру полной идентификации по видеосвязи, сообщила компания во вторник.

«Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентификацию по видеозвонку без необходимости посещения офиса. Услуга бесплатная, воспользоваться ей могут граждане Российской Федерации, открывшие кошельки в рублях», — говорится в релизе компании.

В ходе видеозвонка обязательно должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Соединение осуществляется через защищенный видеоканал, что обеспечивает конфиденциальность разговора и безопасность передачи данных, отмечается в сообщении. Идентифицированным пользователям становятся доступны повышенные лимиты на операции, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Для процедуры полной идентификации владельцу электронного кошелька необходимо через сайт или мобильное приложение сервиса получить формальный аттестат, подтверждающий прохождение упрощенной идентификации. «Затем записаться на онлайн-встречу с представителем расчетного банка WebMoney по рублевым кошелькам — АО «Банк «ККБ». Беседа займет несколько минут, понадобятся паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой», — сообщила компания.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, членом которой является WebMoney, в июне разработала рекомендательные стандарты по проведению идентификации владельцев электронных кошельков с использованием видеосвязи. Они предусматривают возможность подтверждения личности как в полностью автоматическом режиме, так и с задействованием сотрудника финансовой организации. Процедуры видеоидентификации могут использоваться для подтверждения личности в системах электронных денег, персонификации электронных кошельков и предоплаченных карт.