Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) — Минфин готовит поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. Там уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ. В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года. Что касается денежных средств, в Минфине оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств ПФР и падением его доходов. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, законопроект может напугать крупный бизнес, который может начать выводить деньги из России. Как отметил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, представитель КПРФ Валентин Шурчанов, ПФР испытывает большую нехватку средств, реальный дефицит составляет около 650 млрд рублей, хотя в бюджете он ниже. Даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию, считает Шурчанов.

Как рассказал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, идет смешение двух разных проблем: коррупционных доходов и нехватки средств в ПФР. Каждую из них нужно решать отдельно. Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан обществом, хотя вызовет напряжение у бизнеса. Главными будут детали и окончательный вид законопроекта после его прохождения в Госдуме, пояснил эксперт.