Правительство РФ во вторник, 28 июля, внесло в Государственную думу пакет поправок в ряд законов в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет совершения финансовых операций и замораживание денежных средств и иного имущества блокируемых лиц. Содержание документа, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности, приводится в сообщении Госдумы.

В частности, «предлагается внести изменения в федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц, в том числе совершаемые в их интересах и (или) в их пользу».

Еще одна поправка касается возможности применения экономических санкций не только к иностранным юридическим и физическим лицам, но и к компаниям, которые подконтрольны иностранным организациям или иностранным гражданам. К таковым предлагается отнести юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления. Сюда включается участие на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.

Законопроектом также уточняется порядок применения запрета на осуществление финансовых операций и порядок замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, ценных бумаг блокируемых лиц. При этом, как отмечается в пояснительной записке, «блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов и штрафов блокируемого лица».

В еще одной новелле прописывается роль Центрального банка РФ, который направляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, уведомление о блокировке, осуществляет надзор за исполнением. В ряде законов также предлагается прописать право ЦБ на отзыв лицензии в случае неисполнения предписания о блокировке средств.



«В случае принятия инициативы предложенные меры будут распространяться также на правоотношения, связанные с введением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ с 22 октября 2018 года», — указано в релизе нижней палаты российского парламента.

