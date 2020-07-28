Пандемия показала реальный уровень адаптации дистанционных каналов взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с инвалидностью: хотя мобильные приложения крупнейших банков уже удобны для использования слабовидящими и слепыми людьми, людьми с двигательными ограничениями, остается ряд существенных трудностей. Об этом, как сообщают в Банке России, шла речь на заседании рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью.

В частности, необходима адаптация биометрии для людей с ограничениями речи и слуха, отмечают в ЦБ.

Работа по устранению этих и других выявленных проблем включена в новую «дорожную карту» рабочей группы на 2020—2021 годы. Другие приоритеты «дорожной карты» — продвижение обновленного национального стандарта по цифровой доступности для незрячих, развитие технологий обучения финансовой грамотности людей с интеллектуальными нарушениями.

По данным регулятора, финансовая грамотность для уязвимых групп населения, в первую очередь людей с инвалидностью, пожилых граждан и людей с ментальными особенностями, также стала темой подробного обсуждения на заседании рабочей группы.

«Ассоциация развития финансовой грамотности и Институт коррекционной педагогики ведут работу по созданию глоссария финансовых терминов для людей с инвалидностью. Цель работы — не только объяснить термины, но и помочь людям с инвалидностью освоить дистанционные финансовые операции, научиться определять риски и отличать мошенников. Глоссарий будет доступен также в версиях для людей с нарушениями зрения и слуха (с определением основных финансовых терминов в русском жестовом языке)», — рассказали в Центробанке.



Рабочая группа при Банке России по повышению финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения была создана в 2017 году. «За три года в кредитные и некредитные финансовые организации были направлены рекомендации по обеспечению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также методические рекомендации для сотрудников по обслуживанию клиентов с особенностями. По итогам очередного этапа мониторинга в 2019 году завершили или практически завершили исполнение рекомендаций 58% кредитных организаций — на 20 процентных пунктов больше, чем в 2018 году, а без учета рекомендаций по техническому переоснащению инфраструктуры — 83%, что на 15 п. п. больше, чем в 2018 году. Мониторинг, а также индивидуальная работа с банками, не в полной мере исполняющими рекомендации Банка России, будут продолжены в 2020 году», — отмечают в ЦБ.