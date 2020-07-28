В Банке ЗЕНИТ была внедрена функциональность по отражению входящих и исходящих остатков, приходных и расходных операций в течение дня по корреспондентским счетам Банка, реализованная в модуле «Ликвидность». Значительный объем интеграционных работ с внутренними системами Банка, выполненный специалистами EGAR Technology, обеспечил оперативную загрузку в систему всей необходимой информации для формирования актуальной отчетности по мгновенной ликвидности, в том числе загрузку и обработку swift-сообщений.

Начальник управления Краткосрочных ресурсов Казначейства ПАО Банк ЗЕНИТ Светлана Луженкова отмечает: «Проект по автоматизации Казначейства стал продолжением сотрудничества ПАО Банк ЗЕНИТ с Группой Компаний EGAR Technology, зарекомендовавшей себя как надежного технологического партнера. Решение EGAR Technology обеспечило новый уровень управления ликвидностью в банке, отвечающий вызовам финансового рынка и возможностям современных технологий».

Армен Шахназарян, исполнительный директор ГК ЕГАР Текнолоджи дополняет: «На сегодняшний день ПАО Банк ЗЕНИТ представляет широкий спектр услуг универсального банка как физическим, так и юридическим лицам, обладая традиционно сильными позициями на рынке инвестиционных услуг. Мы воодушевлены успехом реализации проекта для Казначейства, а также тем фактом, что смогли предложить одному из лидеров рынка необходимое функциональное покрытие и современные технические характеристики решения по управлению ликвидностью. Искренне хотели бы поблагодарить команду и руководство ПАО Банк ЗЕНИТ за плодотворное сотрудничество».

ГК EGAR Technology сотрудничает с банком ЗЕНИТ с 2016 года, реализуя различные проекты по автоматизации банковских операций и оказывая технологические услуги. На сегодняшний день на сопровождении компании находятся торговая система EGAR Focus для работы на финансовых рынках, платформа для управления рисками и контроля лимитов EGAR Risk & Limits Manager и интеграционный продукт EGAR Connect, обеспечивающий взаимодействие Казначейства и инвестиционных подразделений Банка с внутренними системами и внешними источниками данных и торговыми площадками.

Комплекс продуктов EGAR Technology для автоматизации задач Казначейства обеспечивает на основе консолидированных данных об операциях кредитной организации ведение и прогнозирование баланса активов/пассивов и платежного календаря, а также формирование сводной отчетности по реализованному, нереализованному и совокупному финансовому результату за выбранный период с возможностью детализации результатов в соответствии со структурой внутреннего учета вплоть до каждой сделки. Различные варианты реализации решения позволяют проводить анализ чувствительности баланса активов и пассивов к процентному риску и риску ликвидности, результаты которого служат основой для разработки стратегий хеджирования данных видов риска. Сценарный анализ дает возможность моделировать изменение структуры портфеля и рыночных показателей и анализировать влияние этих изменений на баланс активов и пассивов. Механизм управления бизнес-процессом фондирования обеспечивает возможность оперативного перераспределения ресурсов Банка и консолидацию всех данных о фондировании в рамках структуры внутреннего учета.