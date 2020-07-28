В Санкт-Петербурге ограблено отделение банка, передают СМИ.

«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенный в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», — сообщает, в частности, РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сумма похищенного уточняется, пострадавших нет. Нападавшего разыскивают», — отмечается в заметке.



В свою очередь местное издание «Фонтанка» узнало, что разбойное нападение совершено на отделение Сбербанка . Согласно информации онлайн-газеты, в начале восьмого вечера 28 июля неизвестный мужчина совершил налет на отделение Сбербанка по адресу: Большой проспект, д. 57/15. По предварительным данным, он унес около 1 млн рублей. Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного в 19:16.