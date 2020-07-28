Почти каждый пятый заемщик, обратившийся в Сбербанк за кредитными каникулами, не представил документы, подтверждающие падение дохода, пишет РБК , ссылаясь на вице-президента кредитной организации Максима Дегтярева. Требование подтвердить падение дохода более чем на 30% в месяц в период пандемии заложено в федеральном законе о кредитных каникулах для населения. Подтверждение необходимо, чтобы льготный период не был признан просрочкой.

По словам Дегтярева, с момента запуска госпрограммы кредитных каникул по 106-ФЗ в Сбербанк было подано более 80 тыс. заявок от клиентов — физических лиц на сумму более 30 млрд рублей, и на данный момент 15 тыс. заемщиков не представили необходимые подтверждающие документы о снижении своего дохода. Подтвердить падение доходов не смогли около 18,75% заемщиков, обратившихся в Сбербанк за отсрочкой выплат. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, всего за реструктуризацией кредитов с конца марта по середину июля 2020 года обратились почти 500 тыс. клиентов. В целом программы реструктуризации банков оказываются популярнее государственных кредитных каникул.

Для подтверждения падения дохода нужно представить справку о доходах, сведения о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности или другие документы. ЦБ предложил рынку свой вариант разрешения ситуации, когда клиенты не могут документально подтвердить падение доходов: переводить таких заемщиков на собственные программы реструктуризации, чтобы избежать чрезмерного роста просроченной задолженности.

Клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для представления документов, крайне важно поспешить и представить их в срок, иначе банки вынуждены будут отменить льготный период, отметил Дегтярев.

По словам представителей банков, клиентов, не подтвердивших снижение дохода, кредитные организации оповещают по СМС, а затем связываются с ними по телефону. Также заемщикам, вышедшим на каникулы и не подтвердившим основания для их применения, предлагается собственная программа банка по реструктуризации кредитов. Как пояснили в банках, в основном отказ от кредитных каникул случается по двум причинам: либо сумма кредита не соответствует критериям госпрограмм, либо самого клиента не устраивают предлагаемые условия.