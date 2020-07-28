Россельхозбанк с 28 июля ввел вклад «Растущий доход» . Депозит открывается на 540 дней.



Срок вклада разделен на три периода начисления процентов: в первые 180 дней проценты начисляются по ставке 4%, во вторые 180 дней — 4,5%, в третьи 180 дней — 5,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,67%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по льготным ставкам в зависимости от срока нахождения средств на счете.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить депозит можно как в отделении банка, так и через интернет- или мобильный банк.