Министр экономического развития РФ Максим Решетников стал председателем совета Центра стратегических разработок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦСР.

«Министр экономического развития России Максим Решетников стал председателем совета ЦСР. На этом посту он сменил помощника президента РФ Максима Орешкина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение совет фонда принял на заседании, состоявшемся 24 июля.

Как отмечают в ЦСР, приоритетом деятельности организации является экспертное содействие правительству и другим органам власти РФ, общественным институтам, бизнес-сообществу страны в достижении национальных целей развития РФ до 2030 года и реализации национальных проектов. По данным ЦСР, в рамках задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, ЦСР продолжит работать над социально значимыми исследованиями, осуществлять мониторинг и прогнозирование экономических индикаторов, вести стратегические проекты в области регионального и отраслевого развития.

ЦСР — некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года.