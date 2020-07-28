Исполнение федерального проекта «Информационная инфраструктура» и без того буксующей нацпрограммы «Цифровая экономика» затормозилось: во II квартале 2020 года из заявленных десяти целей удалось достичь только одной, пишет «Коммерсант» . Это следует из протокола заседания рабочей группы АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ).

Так, до сих пор не утверждены концепция развития сетей 5G в России и дорожная карта стимулирования инвестиционной активности операторов связи. Не обеспечено покрытие связью федеральных трасс по графику, не переведены в единую облачную платформу информационные системы госорганов, не созданы общественная платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, федеральный портал пространственных данных и новые сервисы Единого государственного реестра недвижимости, не реализованы меры поддержки производителей отечественного телекоммуникационного и кабельного оборудования.

Единственным достигнутым результатом во II квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.

Всего до 2024 года федеральный проект «Информационная инфраструктура» предусматривает финансирование в размере 768 млрд рублей, из которых из федерального бюджета должно быть выделено 423 млрд рублей, а остальные 345 млрд рублей, как предполагается, составят частные инвестиции. В 2020 году власти должны выделить на это направление 48 млрд рублей, а частных инвестиций планируется привлечь 272 млрд рублей.

В Минкомсвязи неисполнение в срок ряда показателей федерального проекта связывают с позицией представителей отрасли. В частности, это касается концепции развития 5G — Минкомсвязь из-за позиции силовых ведомств не может закрепить в документе частотный диапазон 3,4—3,8 ГГц, который считают приоритетным сотовые операторы. Собеседник в одном из операторов отметил, что проекты не реализуются из-за отсутствия «приемлемого диалога» бизнеса с госорганами.