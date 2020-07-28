Платежная система «Народная» исключена из соответствующего реестра Центробанка, свидетельствуют обновленные данные регулятора.

Банк России приказом от 27 июля исключил из реестра операторов платежных систем запись о Народном Банке в качестве оператора указанной платежной системы. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Напомним, что у Народного Банка 24 июля этого года была отозвана лицензия . В числе прочего Центробанк упоминал, что «в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами — нерезидентами по переводу средств физических лиц».

Платежная система «Народная» была включена в реестр в марте 2018 года. Согласно материалам ЦБ, она не входила в число национально значимых, социально значимых или системно значимых. Народный Банк выступал также расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром своей платежной системы.



Народный Банк изначально базировался в Карачаево-Черкесии. В 2019 году головной офис был переведен из Черкесска в Москву.