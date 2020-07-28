У Народного Банка, оператора системы, 24 июля была отозвана лицензия.
Платежная система «Народная» исключена из соответствующего реестра Центробанка, свидетельствуют обновленные данные регулятора.
Банк России приказом от 27 июля исключил из реестра операторов платежных систем запись о Народном Банке в качестве оператора указанной платежной системы. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.
Напомним, что у Народного Банка 24 июля этого года была отозвана лицензия. В числе прочего Центробанк упоминал, что «в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами — нерезидентами по переводу средств физических лиц».
Платежная система «Народная» была включена в реестр в марте 2018 года. Согласно материалам ЦБ, она не входила в число национально значимых, социально значимых или системно значимых. Народный Банк выступал также расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром своей платежной системы.
Народный Банк изначально базировался в Карачаево-Черкесии. В 2019 году головной офис был переведен из Черкесска в Москву.
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