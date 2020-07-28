Во время начавшейся работы над бюджетом рассматриваются различные варианты оптимизации расходов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналистов оценить предложение Минфина отказаться от поощрений регионов за выполнение KPI, представитель Кремля назвал эту тему «вопросом для правительства».

«Минфин, разумеется, сейчас ведет напряженную бюджетную работу, она уже началась, в рамках этой работы генерируются разные предложения», — отметил Песков. Он считает, что на данной стадии работы над бюджетом пояснения следует получать в правительстве, поскольку идет «рабочий режим».