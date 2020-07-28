Около трети жителей России (30%), продолжающих трудовую деятельность, хотели бы сменить бумажную трудовую книжку на электронную. Однако большинство (63%) остаются верны бумажному формату в своих предпочтениях, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Электронная трудовая книжка введена в России с 1 января 2020 года. Об инициативе перейти на электронные трудовые книжки вместо классических бумажных слышали большинство россиян (83%), причем 29% сообщают о высоком уровне информированности.



Россияне считают, что главные плюсы нового формата ведения трудовых записей — это надежность (12%), удобство (12%), доступность информации и простота ее получения (10%). Также в случае потери трудовой книжки данные проще восстановить из электронной версии (9%), электронный формат приведет к уменьшению бумажной волокиты (5%). При этом 24% россиян считают, что у электронной книжки нет преимуществ перед бумажной, а 30% затруднились оценить плюсы данного формата.



Есть и ряд минусов: треть россиян опасаются возможной потери данных из-за сбоев или взлома системы (34%). Наших соотечественников беспокоит, что базы данных могут попасть в руки недоброжелателей (5%), они не доверяют электронным носителям (4%) или бумажный вариант для них привычнее (4%). Также 4% сообщают, что не столь уверенно пользуются техникой, электронная трудовая книжка для них сложнее в использовании.

Опасения респондентов относительно безопасности данных при использовании электронной трудовой книжки проявляются и в их суждениях. Более половины россиян согласны, что бумажная трудовая книжка необходима, дабы обезопасить данные от сбоя в системе, который может привести к потере данных о трудовом стаже: такое мнение высказали 68%.

Почти четверть россиян (23%), напротив, склоняются к мнению, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надежно сохранены. Согласны, что есть возможность утечки данных из электронной версии документа, из-за которой информация попадет в третьи руки, 69% россиян. Но каждый пятый уверен (20%), что все данные могут быть надежно защищены в электронном формате.

Считают, что возможна ситуация, при которой запись в электронную трудовую книжку будет внесена без ведома работника, 46% наших соотечественников. Придерживаются мнения, что все записи в электронную трудовую могут быть защищены от односторонних действий и будут вноситься только с согласия работника, 39% россиян. Таким образом, можно отметить, что, несмотря на широкое распространение Интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом, предпочтение отдают проверенному варианту.