Порядка 200 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных в Москве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент около 200 тысяч человек зарегистрированы как безработные, рост <...> почти семикратный, — сказал он в интервью телеканалу «Москва-24», отметив, что власти ожидают снижения этого показателя в ближайшее время. — Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тысяч человек, чуть больше там, — это те люди, которые потеряли работу с 1 марта. Остальные — они и раньше не работали. То есть это никак не связано с теми ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации».

Ефимов пояснил, что многие люди встали на биржу труда с учетом возросшей выплаты и того, что в столице была «существенно упрощена процедура регистрации как безработных».

Число безработных в Москве выросло в семь раз по сравнению с «докоронавирусным» периодом.

По словам заместителя мэра, на сегодняшний день власти фиксируют резкое сокращение числа заявок, поступающих на биржу труда. «Я думаю, что в ближайшее время ситуация [с безработицей] стабилизируется», — отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что уровень безработицы в Москве в 2,6% является очень низким по общепризнанным меркам. «До [пандемии] у нас была рекордно низкая [безработица], меньше процента. Можно сказать, что ее не было», — напомнил чиновник.



С 30 марта в Москве введен упрощенный порядок признания граждан безработными. При этом пособие по безработице с московской доплатой, если человек потерял работу в период пандемии и отработал в этом году не менее 60 дней, составляет 19,5 тыс. рублей в месяц. Если в семье есть дети, эта сумма увеличивается еще на 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.