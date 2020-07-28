Мошенники в Интернете придумали новую схему обмана пользователей под видом заработка на майнинге криптовалют через браузер, в ходе которой они вымогают деньги за «верификацию аккаунта» для вывода денег. Об этом пишет «Коммерсант» .

За первое полугодие «Лаборатория Касперского» насчитала в Рунете более 23 тыс. сайтов, где за комиссию или «закрепительный платеж» пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, рассказали в компании. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества на подобных сайтах — обещание заработка на майнинге криптовалюты в браузере. Так, пользователю обещают до 20 тыс. рублей в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги.

Пока мошенники списывают только 400 рублей за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупреждают эксперты. В подобных схемах могут задействоваться небольшие и непопулярные платежные системы, поскольку современные средства защиты в них используются в минимальном объеме. Идея основана на классических механизмах выманивания денег у граждан, отмечают эксперты. Некоторые жертвы подобных схем могут неоднократно переводить деньги мошенникам — якобы для перехода на новый уровень или подключения дополнительных опций, до тех пор пока не поймут, что их обманывают. Тяга к легкой наживе — один из самых простых приемов социальной инженерии: когда пользователь дождется «генерации» достаточного количества криптовалюты, ему уже будет жалко потраченного времени и не захочется упустить «сгенерированные» 10 тыс. рублей, поясняют эксперты.