По оценкам Минфина и «ДОМ.РФ», взять и обслуживать ипотеку даже при нулевых ставках могут не более 60% россиян. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции «Ведомостей».

«Вопрос в том, насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт как ипотека. Во-первых, о чем, кстати, и говорила председатель Банка России, мы рискуем надуть «пузырь» на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать», — отметил Моисеев.



«По нашим оценкам совместно с «ДОМ.РФ», не больше 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум. Это даже если ставка будет ноль. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита», — добавил замминистра. Он привел в пример Казахстан, где ипотека выдавалась очень активно в преддверии банковского кризиса 2008 года и где впоследствии возникли социальные проблемы в связи с тем, что большое количество заемщиков не смогло расплачиваться по жилищным займам.

