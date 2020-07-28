Минфин России 29 июля проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS с датой погашения 25 марта 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.