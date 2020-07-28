Ожидаемый рост цен министр энергетики США Дэн Бруйетт связал с сокращением запасов нефти в рассматриваемый период.
Министерство энергетики США ожидает, что цена на нефть поднимется примерно до 50 долларов за баррель ко второй половине 2021 года. Такой прогноз дал во вторник министр энергетики страны Дэн Бруйетт в ходе виртуального заседания ведомственного консультативного совета, передает ТАСС.
«Хотя все время существует неопределенность относительно цен на нефть, мы ожидаем, что средняя цена <...> поднимется, возможно, до 50 долларов за баррель во второй половине 2021 года на фоне того, что запасы будут продолжать снижаться за этот период», — сказал он.
«Хотя добыча природного газа, как ожидается, тоже будет снижаться в первой половине следующего года, мы ожидаем, что она начнет снова увеличиваться во второй половине 2021 года», — отметил Бруйетт.
«И эти тенденции, по нашему мнению, закладывают основу для очень прочного восстановления экономики», — заключил глава ведомства.
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