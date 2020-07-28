Минэкономразвития совместно с пятью регионами планирует провести эксперимент по оказанию госуслуг в банках. Как сообщается во вторник на сайте ведомства, соответствующий проект постановления МЭР разработан и внесен в правительство.

Эксперимент предлагается провести в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на территории пяти регионов: Башкирии, Астраханской, Кировской, Московской областей и Санкт-Петербурга. Он будет распространяться на отдельные услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов. В их числе выдача справок о размере пенсии, информирование о налогах и сборах, прием заявлений о налоговых льготах и т. д. «В рамках эксперимента банки смогут принимать документы от заявителей, передавать их в органы власти, выдавать результаты предоставления государственных услуг и информировать о порядке их предоставления», — говорится в релизе.

Взаимодействие банков с органами, предоставляющими государственные услуги, будет осуществляться на основании соглашений и проводиться с использованием инфраструктуры электронного взаимодействия. Заявители смогут получать государственные услуг как через отделения банков, так и через их электронные сервисы (сайты и приложения).

В эксперименте смогут принять участие все банки, которые обладают лицензией на осуществление банковской деятельности, включены в систему обязательного страхования вкладов и в отношении которых не применяются меры по предупреждению банкротства. В МЭР указывают, что предварительно о готовности участвовать в эксперименте заявили Связь-Банк (уточним, что в мае этого года он был присоединен к Промсвязьбанку . — Прим. Банки.ру), Сбербанк , Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк и Россельхозбанк.



«Мы рассчитываем, что благодаря эксперименту будет создан новый способ предоставления государственных услуг. За счет этого повысится их доступность, а также откроются возможности для предоставления гражданам и бизнесу сервисов, включающих в себя как государственные, так и банковские услуги, — прокомментировал статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. — По итогам эксперимента механизм взаимодействия банков и перечень оказываемых услуг может быть скорректирован, а в случае успешности практика может быть распространена на всю территорию Российской Федерации».