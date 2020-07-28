Минэкономразвития направило на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти проект федерального закона, который даст возможность международным компаниям — резидентам специальных административных районов (САР) выпускать акции разных типов. Об этом во вторник сообщили в МЭР.

Как объяснил замминистра экономического развития Илья Торосов, фактически речь идет о возможности выпуска обыкновенных акций с разным объемом прав, что сделает еще более привлекательной юрисдикцию САР для инвесторов.

Инициатива Минэкономразвития предусматривает дополнительные механизмы защиты прав миноритарных акционеров. Так, минимальный порог для принятия решения о выпуске акций разных типов (если это может привести к ограничению прав акционеров по существующим акциям) увеличивается до 95% голосов (с трех четвертей голосов).

Помимо преимущественного права акционерам предоставляется также право требовать у общества выкупа их акций в том случае, если они голосовали против такого решения (или не принимали участие в голосовании).

Торосов выразил уверенность, что законопроект обеспечит интересы различных групп акционеров, а в САР будет создана наилучшая правовая база для многообразия и гибкости форм участия в уставном капитале. Сейчас, по его словам, в районах зарегистрированы 33 резидента.



Законопроект разработан во исполнение пункта 14 плана мероприятий «дорожной карты» трансформации делового климата «Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность».