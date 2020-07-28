Правительство РФ одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%, говорится в распоряжении Кабмина, размещенном на портале правовой информации.



«Осуществить в установленном порядке мероприятия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» путем дополнительного выпуска акций по открытой подписке», — отмечается в документе.

В настоящее время доля государства в уставном капитале «Аэрофлота» составляет 51,2%, при этом 40,9% обыкновенных акций находится в свободном обращении.

Котировки авиакомпании в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение на фоне новостей об одобрении допэмиссии. По состоянию на 12:35 мск стоимость акций опускалась на 3,6% — до 84,5 рубля за штуку. При этом в минимуме цена акции достигала 82,86 рубля.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отмечал, что «Аэрофлот» прорабатывает план по дополнительным объемам финансирования, которые возможно привлечь на рынке или же с помощью государства для поддержки операционной деятельности. В свою очередь, представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщал, что РФПИ и международные партнеры изучают возможность инвестиций в «Аэрофлот».