Вчера цены на золото пробили исторический максимум, тогда как курс доллара продолжил ослабевать. Российский рынок акций вчера шел вверх, и по итогам торгового дня индекс РСТ повысился на 1,8% до 1 266 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,8% до 2 886 пунктов на фоне роста акций горнометаллургического сектора, главным образом, золотодобывающих компаний. Курс рубля укрепился на 0,2% до 71,57 руб./долл. против слабого доллара, что также поддержало цены на нефть (Brent укрепилась на 0,1% до 43,46 долл./руб.). Цены на золото устремились вчера к отметке $2 000/унцию (XAU +2,1% до $1 941). Европейские рынки акций пытались найти драйверы роста после того как акции авиаперевозчиков и сектора услуг столкнулись с давлением, так как Великобритания обязала прибывших из Испании пассажиров сесть на двухнедельный карантин на фоне роста числа инфицированных. По итогам дня индекс StoxxEuro600 опустился на 0,3%

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх: Сегодня новостной фон неоднозначен, так как инвесторы пытаются оценить предстоящее заседание ФРС и ожидают решения по пакету финансовой помощи в США на фоне роста числа инфицированных Covid-19 по всем миру. Мы ожидаем, что российские инвесторы проигнорируют негативный внешний фон, и акции горно-металлургического сектора продолжат движение вверх. Сильные цены на нефть и курс рубля окажут поддержку российскому рынку акций сегодня.

Лента (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 2К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО Лента (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/ГДР) вчера представила финансовые результаты за 2К20 – выручка соответствует прогнозам, тогда как рентабельность оказалась на 24-23% выше, соответственно, нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка: улучшение плотности продаж и повышенное внимание компании к сокращению товарных потерь и контролю над расходами привели к тому, что рентабельность EBITDA превзошла 10% (по стандартам IAS17). Долг сильно улучшился, оказавшись ниже психологически важной отметки 2x по коэффициенту “чистый долг/EBITDA”. В целом мы считаем отчетность сильной, учитывая тот факт, что Лента имеет те же операционные преимущества, что и компании-аналоги. При этом в последнее время инвесторы обращали мало внимания на акции компании: они выросли всего на 4% с начала года, тогда как акции Магнита и X5 выросли, соответственно, на 39-30% за аналогичный период. Учитывая этого, мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции Ленты.

Выручка соответствует прогнозам, тогда как рентабельность сильно превзошла их. Выручка Ленты выросла на 10,8% г/г в 2К20, ускорившись с роста на 7% г/г в 1К20. В итоге выручка за 1П20 оказалась на 9% выше г/г и составила 217 млрд руб., что в целом соответствует нашему прогнозу и консенсус-прогнозу рынка. Валовая рентабельность выросла на 0,8 п. п. г/г до 23,4% (по стандартам IAS17), главным образом, на фоне снижения товарных потерь (они снизились на 0,56 п. п. г/г). Общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке снизились на 1,3 п. п. г/г в 1П20 на фоне снижения расходов на персонал, коммунальных и арендных расходов. Эти факторы в сочетании с улучшением плотности продаж привели к тому, что 1П20 EBITDA (по стандартам IAS17) выросла на 37% г/г до 22,1 млрд руб. (при рентабельности EBITDA на уровне 10,2%, что на 2,1 п. п. выше г/г), что на 24-23% выше нашего прогноза и ожиданий рынка. Чистая прибыль за 1П20 составила 9,4 млрд руб. (по стандартам IAS17) на фоне в основном тех же факторов, что и EBITDA. Долг сильно улучшился, чистый долг/EBITDA (по IAS 17) оказался ниже психологически важной отметки 2x (1,9x по состоянию на 1П20 против 2,3x на конец 2019 г.).

Прогноз на 2020 г. и обновление стратегии. Несмотря на то, что компания сохраняет осторожный взгляд на 2П20, она пока не пересматривала свой прогноз по росту и рентабельности на 2020 г. (рост торговых площадей ожидается на уровне примерно 3%, компания ожидает и роста рентабельности EBITDA г/г), что указывает на то, что риски понижения прогноза ограничены. Компания представит свою обновленную стратегию в 2П20.

Итоги телефонной конференции:

По мнению менеджмента, возможности для сокращения товарных потерь и улучшения операционной эффективности еще есть;

Лента пока не наблюдает смещения потребительских предпочтений в сторону покупок более дешевых товаров. Июльские тренды свидетельствуют о небольшом росте трафика, тогда как размер чека уменьшается. В целом, LfLпродажи за июль остаются сильными и соответствуют 2К20 (10,1%);

Лента рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах в 2021 г. после публикации финансовых результатов за 2020 г.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

ММК: рекомендация дивидендных выплат за 1П20 Как сообщило агентство “Интерфакс”, дивиденды за 1П20 ММК (MMK:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $8,1/ГДР) включены в повестку внеочередного заседания совета директоров, дату проведения которого назначат сегодня. Мы считаем, что новость позитивна для акций компании. Ранее ММК сообщал, что решение о дивидендных выплатах будет принято осенью. Новость указывает на то, что компания считает, что пик кризиса, связанного с пандемией, пройден. 29 июля ММК представит финансовые результаты за 2К20. Мы ожидаем сильного снижения EBITDA на 38% к/к и не исключаем, что СДП за квартал с учетом динамики в оборотном капитале будет отрицательным. В случае положительного решения по дивидендным выплатам за 1П20 дивидендная доходность, по нашему прогнозу, составит 1,8% при коэффициенте дивидендных выплат на уровне 100% СДП за 1К20, или $110 млн.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)