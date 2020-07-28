Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 16 копеек, а евро — на 3 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,7 рубля (плюс 13 копеек), курс евро — 84,09 рубля (плюс 2 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль может выйти в плюс против евро и фунта, против доллара открытие ожидается в районе 71,65 рубля. По словам аналитика, в ближайшие два дня пара доллар/рубль сохранит колебания в диапазоне 70,5—72,3 рубля.

«Вчера рубль еще поддерживался пиком налогового периода, сегодня эта поддержка сошла на нет. В ближайшие дни, если не часы, на рынок с пачкой рублей начнут выходить крупные инвесторы, которые будут конвертировать полученные дивиденды в валюту, поскольку реинвестирование выплат обратно в акции очень рискованно из-за слабости отечественной экономики. Ближайшей целью для пары доллар/рубль является отметка 73. Не исключено, что она будет достигнута уже на этой неделе», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.