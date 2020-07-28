Сайты бюро кредитных историй (БКИ), входящих в реестр Банка России, теперь маркируются в поисковой системе «Яндекс» специальным знаком — рядом с названием бюро стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ», сообщили в пресс-службе регулятора.



«Такая мера поможет потребителям финансовых услуг выбирать в Сети финансовую организацию, действующую законно и обладающую соответствующим статусом. Эти компании поднадзорны Банку России, права и интересы потребителей, которые пользуются их услугами, защищены. Маркировка сайтов особенно актуальна на фоне активизации мошенников», — сказано в сообщении.

«Нелегальные компании, выдающие себя за БКИ, обещают потребителям предоставить данные по кредитным отчетам или даже улучшить кредитную историю. Но на самом деле они не имеют доступа к информации, а потребители в итоге платят за неполученную услугу и раскрывают свои персональные данные мошенникам», — прокомментировала директор департамента обработки отчетности Центробанка Ольга Гончарова.

Проект по маркировке в поисковой системе «Яндекс» был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации . Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка.