Золото дорожает на протяжении 11 недель подряд, поднявшись в цене в общей сложности более чем на четверть с начала года, пишут «Известия» . В ходе торговой сессии 27 июля драгоценный металл поднялся до отметки 1 944 доллара за тройскую унцию, что сразу на 23 доллара выше рекорда, установленного в сентябре 2011 года.

После взлета 2000-х годов, когда драгметалл подорожал почти в шесть раз за считаные годы, на рынке наступила апатия и несколько лет цена находилась в коридоре от 1,1 тыс. и 1,4 тыс. долларов, стабилизировавшись надолго. К концу десятилетия ситуация начала меняться: инвесторы разочаровались в виртуальных заменителях золота — биткоине и других криптовалютах, также торговая война между США и Китаем заставила задуматься об альтернативах государственным валютам. Центробанки начали активно пополнять свой золотой запас. Вливание триллионов долларов в финансовые системы США, Европы, Японии, Китая и других стран обеспокоило инвесторов.

В целом инвесторы сейчас сомневаются в возможности быстрого посткризисного восстановления и делают ставку на надежные активы, среди которых золото выдвинулось на первое место. По данным WGC, с начала июля в биржевые фонды на золото было вложено 7,5 млрд долларов вдобавок к около 40 млрд долларам, инвестированных в первом полугодии. Также серебро за последний месяц подорожало на 36%, превысив 24 доллара за унцию. Серебро достигло максимума за почти семь лет, тогда как платина подорожала на треть по сравнению с локальным минимумом, показанным в марте.

Нынешняя ситуация является редкой на мировых рынках, поскольку при малейших слухах об усилении кризиса происходит обратное: доллар растет в цене, а другие валюты (за исключением, быть может, иены и иногда швейцарского франка) падают — именно доллар является «активом последней надежды», пишут «Известия». Но, несмотря на пока локальный кризис доверия к доллару, пока нет оснований полагать, что другие валюты смогут в полной мере его заменить, отмечает издание.