Банк России и Минфин планируют в течение года внести законопроект об ограничении продаж сложных страховых и банковских продуктов для неквалифицированных инвесторов. Доступ к ним также будет открыт только после прохождения тестирования, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов во время прямого эфира.



«Мы планируем скорректировать действующее законодательство в области страховых продуктов и частично в области банковских продуктов, где сложные финансовые инструменты также будут доступны для неквалифицированных инвесторов только после тестирования», — сказал Швецов.

По его словам, в течение ближайшего года соответствующие законодательные изменения будут подготовлены совместно с Минфином и внесены в Госдуму.

Напомним, в конце июля Госдума приняла закон о категоризации инвесторов. Редакция документа делит частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. Неквалифицированным инвесторам будут доступны ценные бумаги, включенные в котировальные списки биржи, облигации (кроме структурных), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ, евробонды российских и иностранных эмитентов, инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов и другие. Для получения доступа к более сложным инструментам нужно будет пройти тестирование, соответствовать имущественному цензу (иметь активы на более чем 6 млн рублей) или иметь двухлетний опыт работы с финансовыми инструментами.

В первоначальной версии законопроекта о категоризации инвесторов были включены договоры страхования жизни без полной защиты капитала. Однако позже из документа эти ограничения исключили.