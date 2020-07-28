Банк России по результатам проведенного анализа ситуации, возникшей в ходе торгов на Московской бирже в связи с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil по отрицательной цене, сформировал комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков, повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов. Предложения Банка России направлены Мосбирже для совместной проработки с участниками торгов, в том числе в рамках пользовательских комитетов, сообщает пресс-служба регулятора.

Предложния, в частности, касаются следующих вопросов:

необходимости обеспечения более подробного раскрытия для участников рынка информации о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности фьючерсы и опционы, а также информации о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде;

необходимости обеспечения мониторинга информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на бирже, с последующим раскрытием биржей и доведением до участников торгов полученной информации, в случаях если выявленная информация способна оказать существенное влияние на ход торгов биржи;

проработки вопросов стандартизации и регламентации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций;

подготовки и раскрытия списка инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону;

необходимости определения плюсов и минусов расхождения времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов, базисным активом по которым выступают инструменты (индикаторы), торгующиеся на иностранной бирже, для последующего обсуждения с Банком России и выработки решения о времени торгов.

Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, и/или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов.

Банк России отмечает, что мировая практика использования инструментов срочного рынка демонстрирует наличие повышенного уровня рисков для инвесторов, в первую очередь связанных с самой природой данных контрактов, а также исторической волатильностью таких инструментов и непредсказуемостью появления рыночных аномалий, способных оказать влияние на ход организованных торгов. В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) указанная специфика особенно ярко проявилась в ходе торгов товарными деривативами (в том числе в связи с особенностями расчетов по ним и существенным падением спроса).

Банк России обращает внимание, что ситуация с отрицательными ценами может повториться на некоторых торгуемых на бирже контрактах, что в том числе подтверждает американский регулятор CFTC.