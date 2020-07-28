Предложения направлены на Мосбиржу для совместной проработки с участниками торгов.
Банк России по результатам проведенного анализа ситуации, возникшей в ходе торгов на Московской бирже в связи с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil по отрицательной цене, сформировал комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков, повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов. Предложения Банка России направлены Мосбирже для совместной проработки с участниками торгов, в том числе в рамках пользовательских комитетов, сообщает пресс-служба регулятора.
Предложния, в частности, касаются следующих вопросов:
- необходимости обеспечения более подробного раскрытия для участников рынка информации о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности фьючерсы и опционы, а также информации о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде;
- необходимости обеспечения мониторинга информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на бирже, с последующим раскрытием биржей и доведением до участников торгов полученной информации, в случаях если выявленная информация способна оказать существенное влияние на ход торгов биржи;
- проработки вопросов стандартизации и регламентации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций;
- подготовки и раскрытия списка инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону;
- необходимости определения плюсов и минусов расхождения времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов, базисным активом по которым выступают инструменты (индикаторы), торгующиеся на иностранной бирже, для последующего обсуждения с Банком России и выработки решения о времени торгов.
Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, и/или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов.
Банк России отмечает, что мировая практика использования инструментов срочного рынка демонстрирует наличие повышенного уровня рисков для инвесторов, в первую очередь связанных с самой природой данных контрактов, а также исторической волатильностью таких инструментов и непредсказуемостью появления рыночных аномалий, способных оказать влияние на ход организованных торгов. В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) указанная специфика особенно ярко проявилась в ходе торгов товарными деривативами (в том числе в связи с особенностями расчетов по ним и существенным падением спроса).
Банк России обращает внимание, что ситуация с отрицательными ценами может повториться на некоторых торгуемых на бирже контрактах, что в том числе подтверждает американский регулятор CFTC.
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