Банк России планирует создать единый реестр инвесторов . Об этом, как передает ТАСС, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на онлайн-пресс-конференции.

«В рамках принятия закона [«О квалифицированных инвесторах»] высказывалось такое предложение, оно сейчас находится в работе», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Такой регистратор, думаю, в течение нескольких лет появится. Будет он централизованным или децентрализованным — покажет обсуждение, но в текущей версии закона пока этого нет, мы планируем сделать это в будущем», — добавил первый зампред ЦБ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон «О квалифицированных инвесторах», который закрепляет две категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка. Так, опытные, квалифицированные инвесторы смогут продолжить работать на финансовом рынке, как и прежде. При этом неквалифицированные смогут покупать только самые простые и наименее рисковые активы.



Чтобы получить доступ к другим, более рисковым инструментам, такой инвестор должен будет пройти тестирование, доказав, что понимает, как они работают и какие риски с ними связаны. Проводить тестирование будут брокеры, тем самым единый реестр инвесторов может позволить не проходить тестирование повторно при переходе инвестора от одного профучастника к другому.

