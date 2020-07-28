Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи на 15:38 мск повысился на 94 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 85,02 рубля. В последний раз курс евро находился выше 85 рублей 2 апреля 2020 года.

Курс доллара на 15:38 мск по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов вырос на 92 копейки и составил 72,5 рубля.

В 15:48 мск биржевой курс евро расчетами «завтра» составил 84,99 рубля (плюс 92 копейки), курс доллара — 72,48 рубля (плюс 90 копеек).