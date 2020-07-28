Ассоциация российских банков хочет уточнить у регулятора, обязаны ли кредитные организации отказывать добросовестным заемщикам в кредитных каникулах, если клиенты не смогли своевременно представить документы о снижении дохода, или это право банков, которые могут действовать по своему усмотрению, исходя из оценки добросовестности заемщиков. Письмо с соответствующим вопросом направлено руководителю службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте, следует из сообщения АРБ.

Как указывают в ассоциации, закон № 106-ФЗ, вступивший в силу 3 апреля, предусматривает, что обязанность заемщика по представлению документов о снижении дохода возникает после установления льготного периода. При неполучении документов кредитор, согласно части 29 статьи 6 упомянутого закона, «направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления льготного периода», то есть отказывает в предоставлении кредитных каникул. «А что это значит для заемщика? Заемщик попадает в просрочку с первоначальной даты предоставления льготного периода, ему начисляется неустойка, он становится обязанным немедленно вернуть те платежи, которые были отсрочены на время действия льготного периода. И все эти последствия возникают для заемщика, уже находящегося в сложном финансовом положении», — рассуждают банкиры.

По их данным, практика показывает, что значительная часть заемщиков представляет документы с нарушением установленных действующим законодательством требований (документы не представлены в надлежащий срок и/или имеют изъяны в оформлении, и/или представлены не в полном объеме и т. п.). «У банков есть основания полагать, что ситуация, к сожалению, не исправится», — констатируют в АРБ.

По мнению ассоциации, отказы, которые банки, не желая того, вынуждены давать по формальным основаниям (непредставление документов), могут привести к резкому росту просроченной задолженности граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию в период борьбы с COVID-19. «Последствиями такого роста в настоящий период могут стать существенное снижение уровня жизни таких заемщиков и усиление социальной напряженности в обществе», — подчеркивают представители банковского сообщества.



«Банки надеются, что не будут наказаны за предоставление кредитных каникул заемщикам, которые не смогли своевременно подтвердить снижение своего дохода. Это даст возможность прежде всего гражданам-заемщикам не попасть в крайне тяжелую жизненную ситуацию. Однако ответ за Банком России», — заключают в АРБ.