Банк «Открытие» объявил о начале акции «Удачный рефинанс», которая позволит представителям малого и среднего бизнеса рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредитные средства могут быть предоставлены как в форме единоразовой выдачи, так и в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности сроком до семи лет. Сумма кредита — от 20 млн рублей.

«Рефинансирование поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку за счет перекредитования по более низким ставкам. Кроме того, помимо выгодного кредита, предприниматель может открыть в банке расчетный счет, подключить эквайринг и другие услуги и сервисы для обслуживания бизнеса», — прокомментировал заместитель директора департамента продаж блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие» Вячеслав Яковлев.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно.