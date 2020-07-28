Агентство по страхованию вкладов подало еще одно заявление в Арбитражный суд Москвы об аресте имущества трех бывших топ-менеджеров Лайтбанка на 1,21 млрд рублей, сообщили РАПСИ в суде.

В качестве ответчиков выступают: бывший председатель правления банка Константин Тогузаев, заместитель председателя Андрей Сурядный и член правления кредитной организации Александр Казарновский.

Столичный арбитраж 2 марта частично удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества экс-руководства кредитной организации. Такое требование было заявлено в рамках иска агентства о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них 1,1 млрд рублей.

В июле АСВ подало еще одно заявление об аресте денежных средств в связи с увеличением суммы исковых требований до 1,21 млрд рублей.

Регулятор 29 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка. Арбитражный суд Москвы 22 мая 2018 года удовлетворил заявление Центробанка России о признании банкротом Лайтбанка.