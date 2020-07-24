Росдорбанк намерен увеличить уставный капитал на 470 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.



«Совет банка принял решение о дополнительном увеличении уставного капитала для поддержания темпов роста, достигнутых в рамках успешной реализации эмиссии акций, проведенной в декабре 2019 года. Банк планирует пополнить уставный капитал на сумму 470 миллионов рублей путем размещения 3 788 730 акций по отрытой подписке по цене размещения 156 рублей за одну акцию. Таким образом, уставный капитал Росдорбанка увеличится до 2,827 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.