Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.