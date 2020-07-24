Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн», говорится в релизе кредитной организации.

Сейчас функция доступна для устройств на базе операционной системы Android.

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее можно с помощью курьера банка, который привезет необходимые документы в удобное для клиента место и время, уточнили в кредитной организации.