Банк «Открытие» предложил владельцам малого и среднего бизнеса сервис «Финансовая аналитика» для ведения учета, анализа, планирования и контроля операций по счетам в интернет- и мобильном банке «Бизнес Портал», следует из релиза финучреждения.



«Теперь клиенты могут в режиме онлайн видеть баланс всех текущих счетов, операции по ним — все поступления и траты, наглядный график расходов и доходов за месяц и год, а также разницу между ними. Все совершаемые клиентами операции с использованием пластиковых карт автоматически распределяются по категориям. Вся финансовая аналитика предоставляется клиенту бесплатно. Контролировать свои траты и планировать доходы с помощью «Бизнес Портала» очень просто. Финансовая аналитика доступна на главной странице «Бизнес Портала» в разделе «Мои счета», — отмечается в сообщении.

Кроме того, клиент может проанализировать расходы по интересующим его категориям (комиссии, платежи в бюджет, зарплата и т. д.) за определенный период времени, который он может установить самостоятельно: месяц, квартал или год. Расходы отражаются по всем категориям. При этом клиент может выбрать определенную категорию расходов, чтобы подробнее увидеть количество операций и сумму расходов по ней, уточнили в банке.