В банке «Ак Барс» стартовала акция «Эквайринг под 1%». При подаче заявления на открытие расчетного счета по тарифу «Один момент» до конца 2020 года клиент банка получает возможность подключиться к эквайрингу с комиссией 1% на весь срок действия договора, говорится в релизе финучреждения.

«По тарифному плану «Один момент» клиенты платят всего 1% от зачислений на расчетный счет и получают бесплатно около 20 необходимых услуг для ведения бизнеса, в том числе обслуживание счета. Клиенты могут бесплатно совершать межбанковские платежи при расчетах с контрагентами, переводить на счета физических лиц до 6 млн рублей в месяц, а также снимать наличные со счета до 50 тыс. рублей в день», — отмечается в сообщении.

Открыть расчетный счет в банке «Ак Барс» можно без визита в офис. Для этого достаточно подать онлайн-заявку на сайте, представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы, уточнили в кредитной организации.