Исследование провел независимый сервис сравнения и выбора банковских и страховых продуктов «Выберу.ру».

Эксперты проанализировали предложения ста лучших банков России. При работе над рейтингом команда сервиса учитывала не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как: надежность банка и значимость на рынке, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, максимальную и минимальную сумму депозита, удобство возврата денежных средств.

«Кубань Кредит» – единственный самостоятельный банк ЮФО, представленный в рейтинге.