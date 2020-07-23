Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения.

«Данный переходный налоговый режим позволит налогоплательщикам, у которых доходы и средняя численность работников превысили установленные ограничения, продолжать применять упрощенную систему налогообложения и не восстанавливать налоговый учет и налоговые обязательства с начала отчетного (налогового) периода, в котором произошло указанное превышение», — говорится в пояснительной записке к документу.

Переходный период предусматривается для тех предприятий, у которых по итогам налогового периода доходы стали больше 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей, а средняя численность работников стала больше 100 человек, но не более 130 человек. В этом случае налогоплательщик будет облагаться по налоговой ставке в размере 8% для объекта налогообложения в виде доходов и в размере 20% для объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Согласно закону, если по итогам налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то «применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю».





