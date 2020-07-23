Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о так называемой регуляторной гильотине, направленный на комплексное правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора, а также установление гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.

Принципами осуществления госконтроля станут соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, недопустимость множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не число проведенных проверок и выявленных нарушений.

Закон предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий. Главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование и информирование. Внеплановая мониторинговая закупка, рейдовый осмотр и внеплановый инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры. Отбор проб или образцов продукции при выборочном контроле будет осуществляться в присутствии контролируемого лица или его представителя с применением видеозаписи.

Также новая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом общий срок взаимодействия в ходе осуществления проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия, 15 часов — для микропредприятия.

Закон устанавливает риск-ориентированный подход при выборе профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям. Согласно документу, объекты контроля будут отнесены к одной из шести категорий риска причинения вреда: от низкого до чрезвычайно высокого. Для каждой категории риска, кроме низкого, должны быть установлены виды разрешенных контрольно-надзорных мероприятий и их частота.

Закон устанавливает обязанность для правительства РФ направлять сводный доклад о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ в Госдуму и Совет Федерации, а также размещать его для всеобщего сведения на своем официальном сайте. Согласно поправкам, правительство должно предоставлять доклад в парламент ежегодно, не позднее 1 июля. Документ предполагает создание и ведение единого реестра видов федерального и регионального государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля. Правила его формирования и ведения утвердит правительство РФ, а оператором реестра станет Генпрокуратура РФ. Формирование реестра начнется с 1 июля 2021 года, а ввод его в эксплуатацию предусмотрен до 1 января 2022 года.

Второй закон в пакете о так называемой регуляторной гильотине уточняет понятие обязательного требования, а также определяет цели, условия и основные принципы их установления. Согласно документу, обязательные требования — установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей. Обязательные требования могут устанавливаться федеральными законами, договором о Евразийском экономическом союзе, актами, составляющими право ЕАЭС, а также положениями международных договоров РФ, не требующих издания внутригосударственных актов РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. В некоторых случаях обязательные требования могут быть установлены указами президента РФ.