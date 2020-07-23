Банкиры и IT-компании оценили затраты на переход на отечественный софт — в денежном выражении это может составить до 150 млрд рублей для крупнейших банков, пишет «Коммерсант» . Ассоциация банков России (АБР) направила в комитет Госдумы по финансовому рынку письмо с оценками затрат IT-компаний и мнением банкиров в отношении перехода на российское ПО.

Как следует из документа, лишь в одном из 17 классов ПО доля российского софта «превышает 50% использования». В остальных преобладает иностранное ПО, в 10 классах его доля превышает 90%. Собственное ПО составляет в среднем менее 1,5%. Как оценивает АБР, затраты банковской системы на переход на отечественное ПО «могут составить 5–7% собственных средств». Затраты отдельных банков могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей. Всего же по рынку траты оцениваются в более чем 700 млрд рублей. Согласно оценке АБР, такое отвлечение средств из капитала приведет к сокращению объема кредитования на 5–7 трлн рублей.

Затраты на разработку аналогов софта оцениваются от 1,5 млн до 133,4 млн долларов, следует из оценки ЦФТ. Также следует учитывать и временные затраты.

Сейчас проект Минкомсвязи предполагает переход на отечественное ПО с 2021 года, на оборудование — с 2022-го. АБР предложила перенести его «как минимум на шесть лет, до 2027 и 2028 годов соответственно». В письме предложено организовать на базе профильного комитета Госдумы дополнительное обсуждение.