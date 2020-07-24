Омский Эксперт Банк подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о законности приказа Центрального банка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, говорится в материалах суда.



Банк обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 10 июня. Судом был установлен факт неоднократного применения к Эксперт Банку в связи с неисполнением законодательства мер, предусмотренных законом о Банке России, что является самостоятельным основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, отметил столичный арбитраж.

Это не первое заявление бывших руководителей банка об отмене приказа регулятора.

Столичный арбитраж 4 февраля оставил без рассмотрения аналогичное заявление банка, подписанное его бывшим председателем совета директоров. Суд тогда указал, что заявление в арбитражный суд от имени АО «Эксперт банк» подписано лицом, не имеющим права в силу нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подписывать от имени кредитной организации заявления о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Регулятор 1 ноября 2019 года отозвал у этого банка лицензию.

Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, Эксперт Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке его деятельности, сообщил регулятор. ЦБ РФ признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке.