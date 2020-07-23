ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 июля.

Курс доллара повысился на 63,44 копейки, составив 71,5974 рубля (70,963 рубля на 24 июля). Курс евро вырос на 91,38 копейки до 83,1031 рубля (82,1893 рубля на 24 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:08 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 26 копеек и составил около 71,73 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 23 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 83,1 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,34—71,79 рубля за доллар и 82,74—83,23 рубля за евро.