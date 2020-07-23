Московская биржа с 3 августа 2020 года допустит все акции , входящие в базу расчета индекса Мосбиржи, к торгам на вечерней торговой сессии, говорится в сообщении торговой площадки.

«С 3 августа 2020 года в рамках вечерней торговой сессии на фондовом рынке можно будет заключать сделки со всеми акциями из базы расчета индекса Мосбиржи. На первом этапе, с 22 июня, на вечерней торговой сессии доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. Количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, является плавающим, в настоящее время в нее входят 38 ценных бумаг», — говорится в сообщении.

До конца 2020 года список бумаг, доступных на вечерней торговой сессии, будет расширен за счет иностранных акций . Также рассматривается возможность в конце текущего — начале 2021 года допуска к торгам в вечернюю сессию биржевых фондов (ETFs и БПИФов), обращаемых на основной торговой сессии.

Как отмечает торговая площадка, за первый месяц проведения вечерней торговой сессии совокупные объемы торгов составили свыше 62 млрд рублей, или 4,5% от совокупного объема биржевых торгов всеми акциями, сделки с акциями совершили более 180 тыс. клиентов.