Повышенный спрос на наличные можно объяснить популярностью внутреннего туризма на фоне ограничительных мер и ростом наличных расчетов между предприятиями, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.



«Спрос на наличные на первом этапе мы действительно связывали с тем, что люди запасались наличными на период ограничений, где-то они наверняка вернули в банки эти деньги, где-то они еще находятся у людей», — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

К тому же влияние на спрос на наличные оказало изменение ситуации в туристической отрасли, считает Набиуллина. По ее словам, при поездках в отпуск внутри страны люди часто снимают наличные.

«Волне возможно, что предприятия в нынешних условиях для расчета друг с другом и со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим и будем продолжать мониторить динамику наличных и факторы, влияющие на эту динамику», — добавила председатель Банка России.