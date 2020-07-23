Вчера глобальные рынки акций немного выросли (StoxxEuro600 +0,1%), игнорируя негативный новостной фон (усиление напряженности между США и Китаем и возобновление роста случаев Covid-19) и переключив внимание на финансовые отчетности корпоративного сектора,а также новый пакет финансовой помощи вСША. Российский рынок акций вчера повторял динамику мировых аналогов – по итогам дня индекс РТС прибавил 0,5% до 1 261 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 0,6% до 2 851 пунктов; рост в основном наблюдался в акциях золотодобывающих компаний. Курс рубля двигался в боковом тренде и ослаб на 0,6% до 71,47 руб./долл. накануне заседания ЦБ по ставке. Цены на нефть шли вниз в конце торговой сессии (Brent -2,2% до 43,31 долл./барр.) на фоне ухудшения настроений в мире.

Сегодня на российском рынке акций спросом будут пользоваться производители золота на фоне весьма пессимистических настроений на мировых рынках: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться в связи с ухудшением настроений в мире на фоне усиления напряженности между США и Китаем и экономических последствий возобновления роста случаев Covid-19 в мире, особенно в США. Цены на нефть двигаются в боковом тренде, курс рубля дешевеет накануне заседания по ставке ЦБ. Мы ожидаем, что регулятор сегодня понизит ключевую процентную ставку на 25 б. п. до 4,25%, тогда как консенсус-прогноз предусматривает ее снижение на 50 б. п. до 4,0%. Инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы, в частности в акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото до рекордных максимумов.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

8% домохозяйств полностью потеряли свои сбережения во время карантина; НЕГАТИВНО По опросу ЦБ, проведенному в июле, 8% респондентов потеряли свои сбережения во время карантина, тогда как порядка 38% домохозяйств не имели их и до кризиса. Мы считаем эти цифры показателем роста неравенства. С одной стороны, занятые в теневом секторе экономике, судя по всему, ощущают значительное снижение своих доходов. Тем не менее, этот же опрос указывает на то, что до 65% респондентов получали полную зарплату в период карантина; рублевые депозиты выросли на 3,5% за 1П20, превысив рост на 2,6% в 1П19. В итоге, мы считаем, что приведенные выше цифры указывают на то, что в будущем сбережения будут, главным образом, создаваться более состоятельными категориями населения, что должно привести к увеличению размещения средств на финансовых рынках, а не на традиционныхбанковскихдепозитах

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Лента (ВЫШЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 1П20 Лента (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/ГДР) в понедельник, 27 июня, представит финансовые результаты за 1П20. Согласно нашем прогнозу, 1П20 EBITDA вырастет на 11% г/г в 2019 г. при рентабельности EBITDA на уровне 8,3% на фоне улучшения роста плотности продаж, опережающего рост общих, административных и коммерческих расходов. Акции Ленты опустились в цене на 2% с начала года, тогда как бумаги X5 и Магнита выросли на 30-38% за аналогичный период. Рынок может все еще игнорировать тот факт, что Лента имеет те же операционные преимущества, что и аналоги; таким образом, результаты могут оказаться позитивным сюрпризом для рынка. В то же время планы по размещению капитала остаются главной интригой для рынка.

Прогноз финансовых результатов за 1П20. Мы ожидаем, что рост выручки ускорится до 10% г/г в 2К20 (против 7% в 1К20) на фоне роста LfL-продаж. Постоянные клиенты Ленты, на долю которых приходится 97% совокупных продаж, могли сконцентрировать свои покупки в магазинах Ленты в период карантина, когда население в целом сокращало количество посещаемых для повседневных покупок магазинов. Дополнительную поддержку должны оказать сегмент HoReCa и традиционные ритейлеры, работа которых была ограничена в период карантина. В результате выручка за 1П20 должна вырасти на 9% г/г до 216,2 млрд руб. Мы ожидаем, что EBITDA за 1П20 вырастет на 11% г/г до 17,9 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 8,3%, что на 0,2 п. п. выше г/г. Мы считаем, что на рентабельность EBITDA за 1П20 позитивно повлияет улучшение роста плотности продаж, опережающего рост общих, административных и коммерческих расходов (временное сокращение часов работы привело к их некоторой экономии, на наш взгляд). Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль составит 4,5 млрд руб. в 1П20 в сравнении с убытком 4,5 млрд руб. в 1П19 на фоне в основном тех же факторов, что и EBITDA (учитывая отсутствие разовых убытков по обесценению в 1П20).

Информация о телефонной конференции: Лента в тот же день, то есть 27 июня, проведет телефонную конференцию в 16.00 мск / 14:00 по времени Лондона / 9:00 по времени Нью-Йорка. Номера для участия мы приводим ниже: для звонков из России: - +7-499-609-12-60; для звонков из США; - +1-334-777-6978; для звонков из Великобритании: - +44 (0)330-027-1446. Пароль: 1611283. М.Видео (НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ): операционные результаты за 2К20; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Компания М.Видео (MVID RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила операционные результаты за 2К20.

Обзор результатов. Продажи группы снизились на 5,8% г/г до 86,9 млрд руб. (включая НДС) в 2К20, замедлившись с +19,8% г/г в 1К20 на фоне негативного влияния пандемии и карантинных мер, которые привели к временному закрытию некоторых магазинов, тогда как онлайн продажи не смогли полностью компенсировать потерю трафика. В итоге апрель оказался самым слабым месяцем для компании, когда продажи снизились на 23,5% г/г, улучшившись в мае (-3,8%) и вернувшись в зону роста в июне (+7,2%). В июле с начала месяца компания показывает рост продаж на 30% г/г. Совокупные объемы онлайн продаж выросли на 117,5% г/г, ускорившись с 80% в 1К, тогда как доля TOS в совокупной чистой выручке достигла 69,1% в 2К20 (против 47% в 1К20). На середину июля 93% магазинов работало в нормальном режиме.

Прогноз на 2020:

Компания планирует открыть 30-40 магазинов к концу этого года в лучших локацияхс IRR потенциально выше 40%.

Менеджмент подтвердил свой ориентир по рентабельности EBITDA на уровне более 6%.

Компания обсуждает понижение первоначального плана по капиталовложениямна 20% (9-10 млрд руб.) до 7-8 млрд руб. без какого-либо сокращения капиталовложений на проекты в области ИТ.

Дивиденды. Менеджмент указал на то, что компания планирует возобновить дивидендные выплаты в 2020 г., решение будет принято после публикации финансовых результатов за 1П20 в августе.

Мнение Альфа-Банка. В целом мы считаем, что результаты за 2К20 оказались ожидаемо слабыми, учитывая карантинные меры на фоне пандемии. В то же время весьма быстрое восстановление продаж в мае-июне, а также отличная динамика в июле с начала месяца могут оказаться лучше, чем ожидал рынок.Способность компании достичь намеченного ориентира по рентабельности и потенциальное возобновление дивидендных выплат обеспечат краткосрочную поддержку акциям компании. В то же время после периода отложенного спроса на товары бытовой техники и электроники в краткосрочной перспективе, в более долгосрочной перспективе сохраняется риск сокращения дискретных расходов населения (на фоне снижения располагаемых доходов), помещая М.Видео в менее выгодное положение на рынке в сравнении с продуктовыми ритейлерами и Детским миром.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Mail.ru представила исключительно сильные финансовые результаты за 2К20: ПОЗИТИВНО Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) вчера представила сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз на 10-31% (и на 6,5-17% выше наших ожиданий, которые соответствовали верхней границе консенсус-прогноза). Выручка онлайн рекламы, игр и прочих сегментов превзошли наш прогноз (+5- 24%), тогда как выручка IVAS была близка к нашей оценке (лишь на 2% ниже ее). Выручка сегмента онлайн рекламы неожиданно снизилась всего на 5% г/г (против -11% г/г, согласно нашему прогнозу) благодаря выигрышному взаимодействию с вертикалями, не подверженными негативному влиянию нынешнего кризиса. Как и ожидалось, главным источником роста выручки оказался сегмент игр, где ее рост ускорился до 46% г/г. В сегменте новых инициатив выручка EdTech, облачных сервисов и B2B выросла в 2,8-3,6 раз г/г. Тем не менее, Mail.ru представила весьма осторожный прогноз на 2020 г., в соответствии с котором “LFL-выручка потенциально может превысить 100 млрд руб.” (против 103-105 млрд руб., прогнозируемым ранее), по сути, отражая ожидания менее успешного 2П20 на фоне возвращения некоторых целевых рынков (игр, EdTech, IVAS) к нормальным трендам в части спроса. Mail также отметил по-прежнему слабую прогнозируемость спроса на рекламу. Мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на отчетность и подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям компании.

Результаты группы за 2К20 сильно превзошли ожидания: выручка оказалась на 10-6,5% выше консенсус-прогноза и нашей оценки (+25,5% г/г до 25,4 млрд руб.), тогда как EBITDA превысила консенсус-прогноз и нашу оценку на 31-17% (+4% г/г до 7,5 млрд руб.). Компания представила сильный показатель чистой прибыли – она составила 3,5 млрд руб. против 2,7 млрд руб., согласно нашему прогнозу.Чистый долг за 2К20 составил 8 млрд руб. (снизившись на 30% к/к).

C&S: выручка в сегменте онлайн рекламы неожиданно снизилась всего на 5% г/г, сигнализируя об увеличении доли рынка. Основной сегмент оставался устойчивым к негативным внешним событиям, продемонстрировав рост выручки на 0,7% г/г в 2К20 (что на 4,2% выше нашего прогноза). Выручка сегмента онлайн рекламы снизилась всего на 5,2% г/г, тогда как и мы, и рынок прогнозировали ее снижение в двузначном выражении (наш прогноз предусматривал снижение на 11% г/г) после того как Яндекс сообщил об ожидаемом снижении выручки на 11-14% г/г в сегменте Поиска в 2К20. Mail.ru выиграла за счет диверсификации своей базы рекламодателей, в числе которых устойчивые к кризису сектор товаров повседневного спроса (FMCG) и e-Commerce, а также благодаря весьма небольшой (<25%) доли рекламодателей из МСБ. Спрос на рекламу начал восстанавливаться с середины апреля на фоне снятия карантинных мер. Компания сообщила о неизменном или немного позитивном росте рекламной выручки г/г в июле, рассчитывая на то, что этот тренд сохранится на протяжении всего 3К20. Выручка VK выросла на 8% в 2К20, так как снижение рекламной выручки было нейтрализовано ускорением роста выручки в сегменте IVAS (стикеры и виртуальные подарки) с 11% г/г в 1К20 до 17% г/г в 2К20. Кроме того, рекламные форматы с оплатой за результат в VK находились в лучшей форме, чем наружная и контекстная реклама. Рентабельность EBITDA C&S ухудшилась на 4,7-5,4 п. п. к/к и г/г до 48,7%, оказавшись, тем не менее, выше нашего прогноза на уровне 44,5%, судя по всему, на фоне сильной динамики выручки, так как разработка продуктов была весьма затратной в течение квартала.

Нехарактерный квартал для сегмента игр благодаря исключительным внешним обстоятельствам и сильному портфелю запусков. Выручка сегмента онлайн игр подскочила на 46% г/г (против +13,4% г/г в 1К, превысив наш прогноз на 5,5%), приблизившись к размеру выручки в сегменте C&S (43% и 46% соответственно). Исключительная динамика была следствием сильного притока аудитории, запуска новых игр и слабого курса рубля к доллару; при этом 74% выручки пришлось на международные рынки (vs. 69% в 1К). Рентабельность EBITDA на уровне 21,4% также оказалась лучше наших ожиданий (16,9%) и уровня 2К19 (18,8%) на фоне роста вовлеченности пользователей,ослабления курса рубля к доллару и улучшения цен на рекламу (с необычно низкими расходами на привлечение клиента (CAC).

EdTech выиграл от карантинных мер, облачные сервисы и B2B преподнесли позитивный сюрприз, продемонстрировав рост выручки в 2,8 раза г/г. Динамика выручки EdTech и проекта “Юла” в целом соответствует нашим ожиданиям. Образовательные онлайн-платформы, как и ожидалось, стали основным драйвером роста этого сегмента в 2К20 – их выручка увеличилась в 3,6 раза г/г, превысив 1 млрд руб. (что соответствует нашему прогнозу); EdTech остается крупнейшим источником выручки сегмента Новых инициатив. Проект “Юла” продемонстрировал временно слабую динамику выручки на уровне 0,6 млрд руб. (+25% г/г, что на 19% ниже к/к), что на 9% выше нашей оценки. Позитивным сюрпризом для нас стала выручка прочих сервисов, которая составила примерно 1,1 млрд руб. (облачные сервисы и B2B), показав рост в 2,8 раза в сравнении с 2К19, что указывает на потенциал превышения ожиданий в следующие кварталы. Убыток EBITDA сегмента новых инициатив в размере 0,6 млрд руб. оказался немного выше нашей оценки (0,4 млрд руб.).

Хороший квартал для СП: Delivery Club выиграл от карантинных мер и достиг нового максимума квартальной выручки – она составила 2,5 млрд руб., что соответствует ее росту в 2,9 раза г/г (по итогам 2020 г. выручка DC, как ожидается, как минимум, удвоится). В 2К20 число поездок Ситимобил выросло в три раза г/г до 35,7 млн, GMV сервиса выросла в 1,8 раз до 7,6 млрд руб. СП с AER демонстрирует сильный рост GMV на уровне +23% м/м в мае и +30% м/м в июне. Mail.ru подтвердила стратегическую цель выйти на уровень GMV примерно $10 млрд в 2022-2023 гг., 50 млн клиентов в год, структуры трансграничного и внутреннего оборота в соотношении 50 к 50 (против 80/20 на сегодняшний день).

Прогноз на 2020 год:

Согласно прогнозу Mail.ru, LFL-выручка по итогам 2020 г. вырастет в двузначном выражении, потенциально превысив 100 млрд руб. (против 103-105 млрд руб., согласно прогнозу компании, сделанному до пандемии и прогнозу “года сильного роста”, представленному в конце апреля). Мы трактуем LFL-выручку как выручку без вклада Skillbox(приобретенного в декабре 2019) и Belngamestudio (приобретена в 2К20), что предполагает потенциал повышения объявленного прогноза. По нашей текущей оценке, выручка Mail.ru за 2020 г. составит 99,7 млрд руб., консенсус-прогноз BBG предусматривает 100,9 млрд руб.;

Снижение рентабельности г/г (рентабельность 34,2% в 2019) из -за временного смещения структуры выручки в пользу структурно низкорентабельного сегмента игр, а также продолжающейся разработки сервисов;

Согласно прогнозу, рост выручки в сегменте MMO-игр в 2020 г. будет аналогичен темпам роста в 2019 г., то есть 20,1% г/г. Это соответствует сильному замедлению роста выручки примерно до 9% г/ в 2П20 (против 30,2% г/г в 1П20), указывая на риск понижения нашего прогноза (+29% г/г в 2020 г.), однако компания может придерживаться консервативной оценки на данном этапе. Рентабельность сегмента игр за 2020 г., как ожидается, будет находиться на уровне 2019 г. (17,1%), при этом ее основная доля будет смещена к 2К20. В 3К20 Mail.ru планирует инвестировать в маркетинг с тем, чтобы удержать новую аудиторию пользователей.

Согласно прогнозу, выручка проекта “Юла” составит 2,7-3 млрд руб. в 2020 г. (против 3,7-4 млрд руб., согласно прогнозу, сделанному до пандемии), что соответствует нашим ожиданиям.

Итоги телефонной конференции: 1) Mail.ru ожидает позитивного эффекта планируемого налогового маневра на сегменты игр и B2B; 2) По заявлению менеджмента, ведется работа по созданию СП, которое будет специализироваться на цифровых платежах (платежное СП), таким образом,мы можем ожидать дальнейших сообщений об СП уже в ближайшие месяцы.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Polymetal: операционные результаты за 2К20; ПОЗИТИВНО Компания Polymetal (POLY: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР) вчера представила, на наш взгляд, сильные операционные результаты за 2К20. Мы хотим отметить рост производства на 2% г/г в золотом эквиваленте и рост выручки от реализации на 30% к/к до $641 млн на фоне повышения цен на золото и роста объемов реализации. Как сообщают в компании, рост выручки должен способствовать сильному увеличению СДП. Чистый долг сохранился на уровне 1К20. Polymetal подтвердил свой производственный план на 2020, который предусматривает производство золота на уровне 1,5 тыс. унций в золотом эквиваленте, а также прогноз затрат, который может быть пересмотрен (обновлен) и представлен одновременно с публикацией финансовых результатов за 1П20 (26 августа). Компания сообщила, что пандемия не оказала негативного влияния на продажи и аффинаж слитков. Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА и считаем результаты позитивными для акций компании.

Основные итоги мы приводим ниже:

Производство золота в золотом эквиваленте выросло на 2% г/г до 358 тыс. унций. Динамика на Кызыле компенсировала плановое снижение производства на Светлом. Производство золота в золотом эквиваленте за 1П20 составило 723 тыс. унций (+4 г/г).

Выручка от реализации выросла на 30% г/г до $641 млн на фоне роста цен на золото и увеличения объемов реализации, что привело к росту выручки за 1П20 до $1 135 млн (+20 г/г). Компания ожидает, что расхождение между производством и продажами золота, обусловленное реализацией концентрата с Варваринского, будет полностью устранено в 2П20.

Компания сгенерировала значительный денежный поток за отчетный период. Чистый долг почти не изменился и сохранился на уровне 1К20 ($1,69 млрд). Свободный денежный поток будет выше в 2П20 в связи с сезонным сокращением оборотного капитала.

Несмотря на связанные с пандемией Covid-19 ограничения и меры предосторожности, строительные работы на Нежданинском и АГМК-2 велись согласно графику. На АГМК-2 автоклав был доставлен на площадку и сейчас находится в процессе монтажа, который завершится в ближайшие две недели; флотомашины, оборудование гравитационного обогащения и сгустителей концентрата на Нежданинском будут установлены в конце текущего квартала.

Компания подтвердила текущий производственный план на 2020 г. в объеме 1,5 тыс. унций в золотом эквиваленте; на данный момент подтвержден и прогноз затрат на 2020 г. Финансовые результаты за 1П20 будут опубликованы 26 августа 2020 г.

Северсталь и НЛКМ: обзор финансовых результатов за 2К20; дивиденды против вируса: компании продолжают платить: ПОЗИТИВНО Компании Северсталь (SVST LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $15,4/ГДР) и (NLMK LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $25,1/ГДР) вчера представили свои финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Обе компании продемонстрировали сравнительно похожее снижение выручки на фоне снижения средних цен реализации и объемов продаж. EBITDA НЛМК стала положительным сюрпризом, оказавшись почти на 8% выше ожиданий рынка, тогда как квартальный СДП Северстали значительно вырос на фоне высвобождения оборотного капитала. Обе компании повысили рентабельность. Себестоимость слябов на консолидированной основе опустилась до $184/т в случае с Северсталью и до $200/т – в случае НЛМК. Совокупный долг в целом не изменился, несмотря на значительные капиталовложения и выплаты дивидендов в размере 100% от свободного денежного потока. Соотношение чистого долг/EBITDA на конец 2К20 составил 0,8x у обеих компаний. По итогам объявления результатов за 2К20 общая сумма объявленных дивидендов по компаниям может составить примерно $590 млн, что вселяет оптимизм на фоне пандемии. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на обе компании. На наш взгляд, Северсталь и НЛМК с их высокой операционной эффективностью и уровнем вертикальной интеграции, а также гибкой структурой продаж могут успешно противостоять негативным факторам, влияющим на спрос на сталь.

Основные результаты Северстали за 2К20:

Выручка и EBITDA оказались немного ниже консенсус-прогноза. Компания сообщила о снижении выручки на 11% к/к и соответствующем снижении EBITDA на 10% к/к до $501 млн

Снижение себестоимости продаж, о котором сообщила компания, привело к повышению рентабельности EBITDA до 31,5%

СДП в размере $190 млн отражает положительные изменения в оборотном капитале  Северсталь рекомендовала выплатить дивиденды в размере 15,44 руб. на акцию, что предусматривает дивидендную доходность на уровне 1,7% и соответствует коэффициенту дивидендных выплат на уровне примерно 100% СДП. Дата закрытия реестра назначена на 8 сентября

Капиталовложения на конец 1П20 составили $675 млн

Компания ожидает частичного восстановления спроса на внутреннем рынке в 2П20

Основные результаты НЛМК за 2К20:

2К20 EBITDA составила $582 млн, что на 2% ниже к/к и на 7,6% выше консенсус-прогноза рынка

Рентабельность EBITDA выросла на 3% в 2К20

СДП составил $304 млн на фоне снижения капиталовложений и высвобождения оборотного капитала

В соответствии с дивидендной политикой, менеджмент рекомендовал Совету директоров НЛМК по итогам 2К20 выплатить $400 млн в виде дивидендов, что соответствует 131% СДП при дивидендной доходности на уровне 3,3% (4,75 руб. на акцию). Дата закрытия реестра назначена на 12 октября 2020.

По мнению НЛМК, поддержку внутреннему спросу в 3К20 окажут смягчение карантинных мер и монетарная политика в сочетании с государственными мерами в области экономической политики.

Выручка за 2020 г., как ожидается, будет находиться в диапазоне $1,0-1,1 млрд против $ 0,9-0,950, ожидаемых ранее, что отражает ослабление курса рубля к доллару

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)